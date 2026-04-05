في ختام معسكر الواعدين.. أبو ريدة: مصر تستحق الأفضل ولجنة الحكام تتمتع بالاستقلالية

شدد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية الاستمرار في مشروع تطوير منظومة التحكيم لضمان ظهور أجيال شابة جديدة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية والبدنية لكل الحكام، حيث تهدف الرؤية الحالية إلى إعداد حكام في سن الخامسة والعشرين، يمتلكون الخبرة الكافية للانضمام إلى القائمة الدولية في وقت مبكر، وبلوغ سن الثلاثين، وهم مؤهلون تماماً للمشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى.

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا للحكام الواعدين بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وأقيم المعسكر خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري.

وشهد المعسكر مشاركة 30 حكما تحت 30 عامًا، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم.

وكشف أبوريدة -على هامش ختام معسكر الحكام الواعدين- اليوم، الأحد، عن الاستقلالية التامة للجنة الحكام، مؤكداً عدم التدخل في تعيينات الحكام بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن مصر تستحق الأفضل دائماً.

من جانبه، أوضح أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ خطة التطوير، عبر تكثيف المعسكرات التدريبية للشباب، مع التركيز على خفض متوسط أعمار الحكام، المشاركين في إدارة المباريات.

وأشار رويز إلى أن المعسكرات لن تقتصر على القاهرة والجيزة فقط، بل ستشمل حكاماً من الصعيد والوجه البحري لضمان تمثيل جميع أنحاء مصر في المنظومة التحكيمية، وذلك استجابة لطلب هاني أبوريدة، بوضع خطة شاملة للدفع بالشباب وتطوير أدائهم للمنافسة قارياً.

وشمل المعسكر محاضرات نظرية، حول حالات لمسة اليد وتقنية الـ (VAR)، بالإضافة إلى اختبارات بدنية وتدريبات عملية مكثفة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للكوادر التحكيمية الجديدة.