في ختام معسكر الواعدين.. أبو ريدة: مصر تستحق الأفضل ولجنة الحكام تتمتع بالاستقلالية

الأحد، 05 أبريل 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - معسكر الواعدين

شدد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية الاستمرار في مشروع تطوير منظومة التحكيم لضمان ظهور أجيال شابة جديدة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية والبدنية لكل الحكام، حيث تهدف الرؤية الحالية إلى إعداد حكام في سن الخامسة والعشرين، يمتلكون الخبرة الكافية للانضمام إلى القائمة الدولية في وقت مبكر، وبلوغ سن الثلاثين، وهم مؤهلون تماماً للمشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى.

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا للحكام الواعدين بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وأقيم المعسكر خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري.

وشهد المعسكر مشاركة 30 حكما تحت 30 عامًا، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم.

الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة اتحاد الكرة يصدر بيانا حول واقعة العنصرية في لقاء مصر وإسبانيا عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل

وكشف أبوريدة -على هامش ختام معسكر الحكام الواعدين- اليوم، الأحد، عن الاستقلالية التامة للجنة الحكام، مؤكداً عدم التدخل في تعيينات الحكام بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن مصر تستحق الأفضل دائماً.

من جانبه، أوضح أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ خطة التطوير، عبر تكثيف المعسكرات التدريبية للشباب، مع التركيز على خفض متوسط أعمار الحكام، المشاركين في إدارة المباريات.

وأشار رويز إلى أن المعسكرات لن تقتصر على القاهرة والجيزة فقط، بل ستشمل حكاماً من الصعيد والوجه البحري لضمان تمثيل جميع أنحاء مصر في المنظومة التحكيمية، وذلك استجابة لطلب هاني أبوريدة، بوضع خطة شاملة للدفع بالشباب وتطوير أدائهم للمنافسة قارياً.

وشمل المعسكر محاضرات نظرية، حول حالات لمسة اليد وتقنية الـ (VAR)، بالإضافة إلى اختبارات بدنية وتدريبات عملية مكثفة لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للكوادر التحكيمية الجديدة.

رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
