مالديني: غياب إيطاليا عن ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم كارثة

الأحد، 05 أبريل 2026 - 15:04

كتب : FilGoal

هاجم باولو مالديني مالك نادي ميامي الأمريكي الجيل الحالي لمنتخب إيطاليا على فشلهم في التأهل لكأس العالم 2026.

وتعرضت إيطاليا لهزيمة أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا: "عندما ترتدي قميص إيطاليا، فإنك تحمل معك التاريخ والمسؤولية والفخر، ليس أي منتخب وطني، إنه أحد أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم".

وواصل "غيابنا عن نسخة واحدة من كأس العالم هو تنبيه، غيابنا مرتين يعني أزمة، أما ثلاث مرات متتالية فهو كارثة كاملة".

وأردف "عندما كنت أشارك مع المنتخب وفريقي، كانت الموهبة مهمة، لكن العقلية كانت كل شيء، الانضباط، التضحية، واحترام الشعار، كانت أمورا غير قابلة للتفاوض".

واستمر "اليوم لا أرى نفس مستوى الجوع، لا أرى لاعبين مستعدين لبذل كل شيء من أجل القميص، الهزيمة أمام البوسنة ليست مجرد نتيجة، بل تعكس مشكلة أعمق".

وأتم "بدون هوية، وبدون فخر، وبدون مسؤولية، لم تعد إيطاليا هي إيطاليا".

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

