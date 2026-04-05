لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر

انتقد روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد قرارات التحكيم خلال مواجهة برشلونة، بعد إلغاء طرد جيرارد مارتن لاعب الفريق الكتالوني.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال لو نورماند في تصريحات صحفية: "إذا ارتكبت نفس التدخل، فلا شك أنني كنت سأطرد".

وأضاف "لا أفهم ما حدث، القرار كان واضحا لأي شخص يفهم كرة القدم".

وتابع "الحكم لم يتحدث مع أي لاعب، حتى قائد الفريق، وكان يشهر البطاقات الصفراء عند أي اعتراض".

وشدد "أعتقد أن قراراته زادت من توتر المباراة، الجميع قد يخطئ، لكنه أخطأ".

وأشار إلى أن فريقه تعرض لقرارات مؤثرة أيضا في المباراة السابقة أمام ريال مدريد، قائلا "هذه تفاصيل صغيرة لكنها تؤثر بشكل كبير".

وعن مواجهة برشلونة المقبلة، أوضح "نستعد بكل طاقتنا، ولا نفكر في الانتقام، هدفنا هو الفوز".

واختتم لو نورماند تصريحاته "نشعر بالحماس رغم خيبة الأمل، وأثبتنا أننا قادرون على المنافسة".

وسجل ثنائية برشلونة كل من ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.