برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبيه رونالد أراوخو ومارك بيرنال في لقاء أتليتكو مدريد.

وغادر أراوخو الملعب أمام أتلتيكو مدريد مساء السبت في الدقيقة 41 بعد طلبه للتبديل بسبب الإصابة، وعانى بيرنال من إصابة عند الدقيقة 62.

وأفاد برشلونة أن أراوخو يعاني من إجهاد عضلي طفيف في فخذه الأيسر.

وأكد سيكون متاحًا لمباراة يوم الأربعاء ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يعاني مارك بيرنال من التواء في كاحله الأيسر.

وسيتم تحديد مدة التعافي بناءً على مدى تقدمه في العلاج.

في الوقت نفسه، أشارت إذاعة كادينا كوبي إلى أن مارك بيرنال سيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد ومباراة إسبانيول المقبلة في الدوري، وسيكون جاهزا للمشاركة أمام الروخيبلانكوس في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتاو في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من: ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.