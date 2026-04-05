خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا

أدان خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني تصرفات جماهير إسبانيا المسيئة خلال المباراة الودية أمام مصر في 31 مارس الماضي.

وتعادل منتخب مصر أمام إسبانيا وديا بدون أهداف في ختام مباريات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

وشهدت مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب مصر في لقاء ودي، هتافات تمييزية من جانب جماهير أصحاب الأرض ضد المسلمين.

وكشف السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن اتصال هاتفي جمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري بنظيره الإسباني خوسيه ألباريس للحديث عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وفي نهاية الاتصال، أدان ألباريس التصرفات المسيئة التي صدرت عن فئة من جماهير إسبانيا خلال مواجهة مصر الودية في كرة القدم.

وشدد على أنها تصرفات مستهجنة ومرفوضة ولا يمكن السماح بها ولا تعبر عن الروابط المتميزة بين البلدين الصديقين.

كما كشف وزير الخارجية الإسباني عن اتخاذ الحكومة الإسبانية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسيئين.

ومن جانبه كان قد أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا أدان فيه الواقعة، مؤكدا رفضه التام لكل أشكال العنف والتمييز داخل الملاعب.

وأوضح البيان أن الاتحاد وجه بإذاعة رسائل داخل الملعب للتأكيد على نبذ أي سلوك عنصري أو معاد للأديان.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعد ضمان تأهلهما إلى البطولة.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.