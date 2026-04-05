جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد

شدد ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ على ضرورة تحقيق الانتصار أمام ريال مدريد لتغيير إحصائيات الفريق السلبية ضد الميرينجي مؤخرا في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو الثلاثاء المقبل.

وقال جوريتسكا في تصريحات لموقع بايرن ميونيخ عن مواجهة ريال مدريد: "لم نحقق الكثير من النجاح ضد ريال مؤخرا، نود كثيرا أن نغير هذه الإحصائيات، ريال فريق في مستوى كبير، ولديه جودة فردية رائعة على أرض الملعب".

وواصل "مروا ببعض اللحظات الجيدة جدا وأيضا بعض اللحظات السيئة هذا الموسم، وفي الوقت الحالي، لا يمكنك أبدا معرفة ما ستحصل عليه منهم، الخبرة تخبرنا أنهم عادة ما ينجحون في تحقيق شيء في دوري الأبطال، لكننا سنكون مستعدين لذلك".

وعن مستقبله مع الفريق قال: "في يناير، اتخذت قرارا بالبقاء هنا حتى الصيف، أشعر أن أي شيء ممكن هذا الموسم، اللاعبون المناسبون في المكان المناسب، مع المدرب المناسب، في النادي المناسب، أنا مقتنع تماما بأننا نستطيع الفوز بكل شيء هذا العام رغم أنني أعلم مدى صعوبة ذلك، لكننا سنحاول بالتأكيد".

وانضم جوريتسكا إلى بايرن ميونيخ صيف 2018 قادما من شالكه وينتهي عقده الصيف المقبل.

وخاض الدولي الألماني مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 38 مباراة مسجلا هدفين وصنع هدفين آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ إلى 302 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 50 آخرين.

وحقق مع الفريق الألماني كل من: 6 دوري ألماني، ودوري أبطال أوروبا مرة، وسوبر أوروبي مرة، وكأس العالم للأندية في مناسبة، وكأس ألمانيا مرتين، والسوبر الألماني 3 مرات.