تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا

الأحد، 05 أبريل 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

تحوم الشكوك حول موقف الثنائي مارك بيرنال ورونالد أراوخو لاعب برشلونة من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغادر أراوخو الملعب أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس السبت في الدقيقة 41 بعد طلبه للتبديل بسبب الإصابة، وعانى بيرنال من إصابة عند الدقيقة 62.

وكشفت صحيفة سبورت أن أراوخو خضع لفحوصات طبية صباح اليوم الأحد في المدينة الرياضية لبرشلونة للإطمئنان عن حالته.

أخبار متعلقة:
أراوخو: تدخلي العنيف على فودين لم يكن مقصودا أراوخو: بيئتي الريفية منعتني من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل

وأوضحت الفحوصات أن اللاعب يعاني من إرهاق عضلي ولن يمنعه ذلك من المشاركة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد على كامب نو.

بينما أشارت إذاعة كادينا كوبي إلى أن مارك بيرنال يعاني من التواء في الكاحل وسيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد ومباراة إسبانيول المقبلة في الدوري، وسيكون جاهزا للمشاركة أمام الروخيبلانكوس في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب واندا ميتروبوليتاو في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من: ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

برشلونة رونالد أراوخو
نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526558/تقارير-برشلونة-يحدد-موقف-أراوخو-وبيرنال-قبل-مواجهة-أتلتيكو-في-أبطال-أوروبا