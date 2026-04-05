تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا

تحوم الشكوك حول موقف الثنائي مارك بيرنال ورونالد أراوخو لاعب برشلونة من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغادر أراوخو الملعب أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس السبت في الدقيقة 41 بعد طلبه للتبديل بسبب الإصابة، وعانى بيرنال من إصابة عند الدقيقة 62.

وكشفت صحيفة سبورت أن أراوخو خضع لفحوصات طبية صباح اليوم الأحد في المدينة الرياضية لبرشلونة للإطمئنان عن حالته.

وأوضحت الفحوصات أن اللاعب يعاني من إرهاق عضلي ولن يمنعه ذلك من المشاركة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد على كامب نو.

بينما أشارت إذاعة كادينا كوبي إلى أن مارك بيرنال يعاني من التواء في الكاحل وسيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد ومباراة إسبانيول المقبلة في الدوري، وسيكون جاهزا للمشاركة أمام الروخيبلانكوس في مباراة العودة بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب واندا ميتروبوليتاو في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من: ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.