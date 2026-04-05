تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر

الأحد، 05 أبريل 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين ستة تغييرات على التشكيل الأساسي لمواجهة الجزائر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري في ختام تصفيات شمال إفريقيا مواليد 2009 والمؤهلة لأمم إفريقيا.

وأعلن حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر في ختام التصفيات بستة تغييرات في التشكيل الأساسي.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب بعد الفوز على ليبيا في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل منتخب الناشئين كالآتي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أدم يوسف - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - عمر فودة - أحمد صفوت.

الهجوم: عبد الله عمرو - يوسف عثمان - عبد العزيز خالد.

دكة البدلاء: محمد عبيد - سيف تامر - أحمد محروس - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - دانيال تامر - زياد سعودي - عاصم أحمد - خالد مختار.

ويغيب محمد السيد "ديزل" عن مواجهة اليوم بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين.

ويشارك في بطولة شمال إفريقيا منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى ليبيا منظم البطولة.

ولم يلعب المنتخب المصري مباراة الجولة الأولى "باي"، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام تونس بهدف نظيف ويخسر الثالثة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف وأخيرا الفوز على ليبيا بهدفين مقابل هدف.

وتتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

