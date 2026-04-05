تقارير: كونتي يفكر في العودة لتدريب منتخب إيطاليا

يفكر أنطونيو كونتي في العودة لتولي تدريب منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة.

ويعد كونتي المرشح الأبرز لخلافة جينارو جاتوزو بعد فشل التأهل إلى كأس العالم.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن المدرب الإيطالي منفتح على خوض تجربة ثانية مع المنتخب، بعدما سبق له قيادته بين 2014 و2016، وبلغ ربع نهائي يورو قبل الخروج أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يرون في كونتي الرجل المناسب لإعادة المنتخب إلى الطريق الصحيح.

من جانبه، لا يمانع أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي رحيل كونتي في الصيف، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى 2027.

ومن المنتظر تعيين مدرب مؤقت لقيادة المنتخب في مباريات يونيو، على أن يتم الاستقرار على المدرب الجديد بنهاية الشهر أو بداية يوليو، بعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد.

كما ارتبط اسم كل من ماسيميليانو أليجري وروبرتو مانشيني بتولي المهمة، لكن تبقى فرص كونتي هي الأقوى حتى الآن.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.