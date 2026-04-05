ديزيريه دوي: يمكننا التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى
الأحد، 05 أبريل 2026 - 12:47
كتب : FilGoal
يؤمن ديزيريه دوي نجم باريس سان جيرمان بقدرة فريقه على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
حامل لقب دوري أبطال أوروبا يستعد لمواجهة ليفربول في ربع النهائي.
قال ديزيريه دوي في تصريحات لقناة TF1: "يمكننا التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".
وأضاف الفرنسي الشاب "نريد أن نصنع التاريخ مجددًا".
ويحل ليفربول ضيفا على سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء.
قبل أن يستضيفه على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء التالي في لقاء الإياب.
يذكر أن سان جيرمان أسقط ليفربول الموسم الماضي أثناء رحلة الوصول إلى اللقب.
وحصد الفريق الباريسي لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 لأول مرة في تاريخه، بفوز كاسح على إنتر في النهائي بنتيجة 5-0.
