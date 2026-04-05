تقرير: مانشستر يونايتد يستعد لصيف حافل من الراحلين

يستعد مانشستر يونايتد لصيف حافل بالتغييرات، بعد موسم رائع مع مايكل كاريك مدرب الفريق في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ويقترب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ذا صن، يسعى النادي بقيادة جيم راتكليف للتخلص من عدد من النجوم الذين باتوا غير ضروريين، في خطوة تهدف لتخفيف الرواتب وإعادة الاستثمار لتعزيز الفريق.

ويعتبر ماركوس راشفورد المعار إلى برشلونة على رأس قائمة الراحلين من مانشستر يونايتد الصيف المقبل، حيث يرتبط اللاعب باتفاق على امكانية شراء البلوجرانا عقده الصيف المقبل مقابل 30 مليون يورو.

وينتظر راسموس هويلاند المعار إلى نابولي نهاية موسم فريقه لتحديد موقفه، حيث ستصبح الإعارة إلزامية الشراء في حالة تأهل نابولي لدوري أبطال أوروبا مقابل 44 مليون يورو.

وستنتهي عقود كل من كاسيميرو، وجادون سانشو، وتايريل مالاسيا في الصيف المقبل مما سيوفر جزء كبير في سقف مرتبات الفريق وسيساعد في جلب صفقات جديدة.

ويتجه مانشستر يونايتد لصيف كبير، يجمع بين المبيعات، تحرير الرواتب، وتجهيز الفريق لمنافسات الموسم المقبل، وسط أجواء حماسية في أولد ترافورد.