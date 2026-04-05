تقرير: دربي ميلانو في أستراليا استعدادا للموسم الجديد

الأحد، 05 أبريل 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان - إنتر

بدأت الأندية الإيطالية استعداداتها لخوض فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن إقامة مباريات ودية كبرى في أستراليا بمشاركة أندية إنتر وميلان ويوفنتوس، إلى جانب باليرمو خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، ستقام المباريات في شهر أغسطس المقبل، مع تحديد جدول المواجهات المنتظرة.

ومن المقرر أن يقام دربي ميلانو بين إنتر وميلان يوم 5 أغسطس على ملعب أوبتاس في مدينة بيرث.

وبعدها بثلاثة أيام، يلتقي يوفنتوس مع إنتر في نفس الملعب ضمن مواجهة إيطالية قوية.

فيما يواجه يوفنتوس فريق باليرمو يوم 11 أغسطس، والذي يقوده المدرب فيليبو إنزاجي.

ولن يلتقي ميلان مع يوفنتوس خلال هذه الجولة الودية، حيث سيواصل الفريق تحضيراته في مكان آخر.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن هذه المباريات خلال الأيام المقبلة، في إطار خطط الترويج للكرة الإيطالية خارج أوروبا.

أستراليا دربي ميلان
