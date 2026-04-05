يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

وصف الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة الانتصار على ضمك بالبداية المثالية للفترة المتبقية من الموسم.

وانتصر أهلي جدة على ضمك بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وقال يايسله في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "هذه بدايةٌ مثاليةٌ للفترة المتبقية من الموسم، وليس من السهل اللعب بعد التوقف، خاصَّةً وسط ظروف الغيابات".

أخبار متعلقة:
إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن وسام أبو علي يسجل هدفين في انتصار كولومبوس كرو على أتلانتا بالدوري الأمريكي بعد إنجاز كأس العالم.. وزير الرياضة يستقبل هنا جودة

وأضاف "سعيدٌ بالأداء الذي قدَّمه اللاعبون من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وتابع "فخورٌ بمستوى الانضباط الذي أظهره اللاعبون، خاصَّةً عند امتلاكنا الكرة".

وعبَّر عن سعادته بمستوى الأسماء التي أشركها لتغطية الغيابات، مشدِّدًا "هذه هي وحدة الفريق التي تقودنا دائمًا إلى النجاح".

وغاب عن أهلي جدة في المباراة أسماءٌ عدَّة، منهم علي مجرشي، الظهير الأيمن، والفرنسي فالنتين أتانجانا والإيفواري فرانك كيسيه، لاعبا الوسط.

واستعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 2ـ3، وضيَّق الفارق مع النصر المتصدر إلى خمس نقاط.

أهلي جدة ماتياس يايسله
نرشح لكم
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء مدرب النجمة السعودي: كان من الصعب علينا التأقلم أمام النصر بعد إصابة نبيل عماد
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526551/يايسله-الفوز-على-ضمك-بداية-مثالية-لفترة-نهاية-الموسم