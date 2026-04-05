يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم

وصف الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة الانتصار على ضمك بالبداية المثالية للفترة المتبقية من الموسم.

وانتصر أهلي جدة على ضمك بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وقال يايسله في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "هذه بدايةٌ مثاليةٌ للفترة المتبقية من الموسم، وليس من السهل اللعب بعد التوقف، خاصَّةً وسط ظروف الغيابات".

وأضاف "سعيدٌ بالأداء الذي قدَّمه اللاعبون من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وتابع "فخورٌ بمستوى الانضباط الذي أظهره اللاعبون، خاصَّةً عند امتلاكنا الكرة".

وعبَّر عن سعادته بمستوى الأسماء التي أشركها لتغطية الغيابات، مشدِّدًا "هذه هي وحدة الفريق التي تقودنا دائمًا إلى النجاح".

وغاب عن أهلي جدة في المباراة أسماءٌ عدَّة، منهم علي مجرشي، الظهير الأيمن، والفرنسي فالنتين أتانجانا والإيفواري فرانك كيسيه، لاعبا الوسط.

واستعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 2ـ3، وضيَّق الفارق مع النصر المتصدر إلى خمس نقاط.