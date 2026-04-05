أول ظهور للملعب الخاص بالفريق.. ميسي وسواريز يسجلان في تعادل إنتر ميامي ضد أوستن

تعثر إنتر ميامي في ظهوره الأول على ملعبه الخاص أمام أوستن ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفي إنتر ميامي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ولعب إنتر ميامي مباراته الأولى على ملعبه الخاص بعد انتهاء عمليات البناء.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما ينفرد ناشفيل بصدارة ترتيب القسم الشرقي برصيد 13 نقطة عقب مرور ست جولات.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيويورك ريد بولز فجر الأحد المقبل.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الأمريكي هذا الموسم متساويا مع وسام أبو علي.

ويبتعد ميسي عن صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين فقط.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.