أول ظهور للملعب الخاص بالفريق.. ميسي وسواريز يسجلان في تعادل إنتر ميامي ضد أوستن

الأحد، 05 أبريل 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

ملعب إنتر ميامي

تعثر إنتر ميامي في ظهوره الأول على ملعبه الخاص أمام أوستن ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفي إنتر ميامي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ولعب إنتر ميامي مباراته الأولى على ملعبه الخاص بعد انتهاء عمليات البناء.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما ينفرد ناشفيل بصدارة ترتيب القسم الشرقي برصيد 13 نقطة عقب مرور ست جولات.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيويورك ريد بولز فجر الأحد المقبل.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الأمريكي هذا الموسم متساويا مع وسام أبو علي.

ويبتعد ميسي عن صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين فقط.

ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

وسام أبو علي يسجل هدفين في انتصار كولومبوس كرو على أتلانتا بالدوري الأمريكي نيمار مهدد بالإيقاف لـ 12 مباراة في الدوري البرازيلي بسبب تصريحات مهينة ضد الحكم "كان بإمكاني اللعب أكثر".. أوسكار يعلن اعتزاله بي بي سي: وفاة مشجع وإصابة العشرات في ملعب أليانزا ليما البيروفي ساهم في 5 أهداف خلال 4 مباريات.. نيمار يصنع هدفا في فوز سانتوس بالدوري البرازيلي إصابة جيمس رودريجز بـ "جفاف شديد" وإيداعه في المستشفى لمدة 72 ساعة فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم سكالوني: حزين لعدم تأهل إيطاليا لكأس العالم.. كانت طريقة قاسية
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 3 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
