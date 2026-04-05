كيميتش: هاري كين سيلعب أمام ريال مدريد حتى لو كان على كرسي متحرك

الأحد، 05 أبريل 2026 - 11:43

كتب : FilGoal

يتوقع يوشوا كيميش نجم بايرن ميونيخ أن يلحق زميله هاري كين بمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب سنتياجو برنابيو يوم الثلاثاء.

وقال كيميش للصحفيين: "هل سيلعب هاري كين أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء؟ أعتقد أنه سيلعب حتى لو كان على كرسي متحرك".

وأضاف "حتى لو كان يشعر ببعض الألم، فسوف يجر نفسه إلى أرض الملعب".

وغاب كين عن مباراة فرايبورج بسبب الإصابة.

فالمهاجم الإنجليزي انضم لمنتخب بلاده ولم يشارك في المباراتين الوديتين ضد أوروجواي واليابان خلال توقف مارس.

قبل مباراة فرايبورج قال مدربه فينسنت كومباني: "شعر هاري كين بألم يوم الأحد الماضي في مران منتخب إنجلترا، ولذلك لن يكون متاحا ضد فرايبورج ".

وأوضح "الوضع ليس مثاليا ورغم ذلك أنا متفائل بشأن يوم الثلاثاء أمام ريال مدريد".

وتقام مباراة الإياب في ملعب بايرن يوم الأربعاء التالي.

