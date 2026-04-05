بعد إنجاز كأس العالم.. وزير الرياضة يستقبل هنا جودة

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة، وذلك بحضور أشرف حلمي رئيس الاتحاد، المصري لتنس الطاولة عقب تحقيقها إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة بالصين.

وودعت هنا جودة منافسات كأس العالم لتنس الطاولة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الصينية سون ينجيشا المصنفة الأولى عالميا وصاحبة فضية أولمبياد باريس بصعوبة بنتيجة 4-3.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي قدمته اللاعبة، مؤكدًا أن ما حققته هنا جودة يُعد إنجازًا غير مسبوق يعكس تطور مستوى تنس الطاولة المصري، ويؤكد قدرة الأبطال المصريين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

كما أوضح الوزير أن البطولة التي أقيمت في ماكاو بالصين تُعد واحدة من أقوى بطولات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هنا جودة قدمت أداءً قويًا للغاية خلال مشوارها، وظهرت بشكل مشرف أمام المصنفات الأوائل على العالم، بما في ذلك بطلات أولمبيات الصين، وهو ما يعكس مدى تطورها الفني وقدرتها على مقارعة أفضل لاعبات العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تدعم أبطالها بشكل كامل وتقف خلفهم في مختلف البطولات الدولية، موضحًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

وبهذا الإنجاز، أصبحت هنا جودة أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة، في خطوة تعكس ريادة الرياضة المصرية وتفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.

وجاء مشوار هنا جودة في كأس العالم:

دور المجموعات

الفوز 3-0 أمام ليونج أون نا لاعبة ماكاو

الفوز 3-0 أمام التايوانية تشينج أي تشينج

ثمن النهائي: الفوز 4-3 أمام الفرنسية جيا يوان

ربع النهائي: الخسارة 4-3 أمام الصينية سون ينجشا