وسام أبو علي يسجل هدفين في انتصار كولومبوس كرو على أتلانتا بالدوري الأمريكي

واصل وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو تألقه في الدوري الأمريكي وسجل هدفين لفريقه.

وقاد أبو علي، كولومبوس كرو للفوز على أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.

Max Arfsten ➡️ Wessam Abou Ali Columbus leads in Atlanta! 📺 Apple TV: https://t.co/s49baM6oBc pic.twitter.com/3G7ZRJzNvm — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

وافتتح أبو علي التسجيل في المباراة بالدقيقتين 48 و53.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى 5 نقاط بعدما حقق انتصاره الأول ليتواجد في المركز الحادي عشر عقب ست مباريات.

That's a way to get a brace Wessam Abou Ali! 😤 pic.twitter.com/VyFgMXjvnN — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

ويتواجد كولومبوس كرو في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

ومن جانبه رفع وسام أبو علي رصيده إلى 5 أهداف ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب هدافين الدوري الأمريكي بفارق هدفين عن الصدارة.

ويلعب كولومبوس كرو أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة الأسبوع المقبل.