وسام أبو علي يسجل هدفين في انتصار كولومبوس كرو على أتلانتا بالدوري الأمريكي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولومبوس كرو

واصل وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو تألقه في الدوري الأمريكي وسجل هدفين لفريقه.

وقاد أبو علي، كولومبوس كرو للفوز على أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.

وافتتح أبو علي التسجيل في المباراة بالدقيقتين 48 و53.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى 5 نقاط بعدما حقق انتصاره الأول ليتواجد في المركز الحادي عشر عقب ست مباريات.

ويتواجد كولومبوس كرو في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقا.

ومن جانبه رفع وسام أبو علي رصيده إلى 5 أهداف ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب هدافين الدوري الأمريكي بفارق هدفين عن الصدارة.

ويلعب كولومبوس كرو أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة الأسبوع المقبل.

