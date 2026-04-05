طاقم تحكيم إنجليزي لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ربع النهائي على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي الثلاثاء المقبل.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة مايكل أوليفر حكما للساحة، ويعاونه كل من: ستيوارت بيرت، وجيمس مينوارينج كحكام مساعدين.

وعلى تقنية الفيديو جاريد جيليت ويعاونه ماركو دي بيلو، والحكم الرابع أندرو مادلي.

وأدار الحكم الإنجليزي لريال مدريد 3 مباريات حققوا الانتصار في مباراتين وتعرضوا لهزيمة واحدة.

وقاد 6 مباريات لصالح بايرن ميونيخ، وحقق الفريق البافاري الانتصار في 5 مباريات وتعادلوا في مباراة واحدة.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى التي يديرها مايكل أوليفر بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي بعدما حقق الانتصار على مانشستر سيتي ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين 5-1.

وتمكن بايرن ميونيخ من التأهل للدور ربع النهائي بعدما تخطى عقبة أتالانتا وحقق الانتصار ذهابا وإيابا بنتيجة 10-2.