مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن

كشف البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون عن استعانته بمنصة MyGamePlan قبل مواجهة الهلال التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وتعادل الهلال مع التعاون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال شاموسكا في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "نتعامل مع منصة MyGamePlan، وهذه المنصة أظهرت لنا انخفاض المستوى التنظيمي للهلال، وقد عملنا عليها لتخطي هذه العقبة، واستطعنا استغلالها في اللقاء للحصول على نقطة".

وأبدى مدرب التعاون رضاه عن نتيجة التعادل على الرغم من افتقاد الهلال إلى عديدٍ من نجومه، وقال: "منطقيًّا، نعلم أن الهلال لديه غياباتٌ، لكنَّه فريقٌ صعبٌ. لعبنا بحدودنا وإمكاناتنا، ونجحنا في أن نفرض عليه التعادل، ونحصل على نقطة".

وواصل شاموسكا "كثرة المصابين في الهلال لا تعطي حلولًا في الفريق، وغياب لاعبين مثل كريم بنزيمة وسالم الدوسري وسيرجي سافيتش مؤثِّرٌ، لكن الفريق لديه الوقت للتعويض وتحقيق الألقاب".

وأضاف "في منهجية المباراة، كانت لدينا فرصٌ كثيرةٌ من التحوُّلات، لكننا لم نُحسن التمريرة الأخيرة، أما فيما يخصُّ الكرات الثابتة والعرضيات، فلدينا المتخصِّص كلاوديو، الذي يعمل عليها طوال الأسبوع، وهو سلاحٌ لنا في مثل هذه المباريات".

وأقرَّ شاموسكا بتأثير غياب المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز عن المباراة، لكنه استدرك: "وضعنا تكتيكًا مختلفًا، ولعبنا بمهاجمٍ وهمي، ونجحنا في خلق عقليةٍ إيجابيةٍ خلال التدريبات عبر التركيز على مجموعةٍ من الأفكار الهجومية".

وسجل أندري جيروتو ثنائية التعاون، بينما أحرز محمد قادر ميتي وماركوس ليوناردو هدفين الهلال.

وتوقفت انتصارات الهلال بعد 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ فاز على أهلي جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى الفتح والنجمة والشباب في بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يستمر التعاون في سلسلة اللاخسارة للمباراة الخامسة تواليا، إذ تعادل 4 مرات مع الهلال ونيوم والقادسية والهلال مباراة الدور الأول، وفاز مرة واحدة على الفتح.

ويعد هذا التعادل لصالح النصر الذي عزز تصدره للدوري بعد الفوز على النجمة وزيادة الفارق مع الهلال الوصيف.

وافتتح ميتي النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن جيروتو من تسجيل التعادل في الدقيقة 55 بعد رأسية.

وفي الدقيقة 67 تقدم جيروتو بنفس الطريقة من رأسية.

وبعد 10 دقائق تعادل ليوناردو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل الهلال للنقطة 65 في المركز الثاني وبفارق عن 5 نقاط عن النصر.

وارتفع رصيد التعاون للنقطة 46 في المركز الخامس.