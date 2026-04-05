إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل

يرى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن فريقه كان يستحق الفوز على التعاون وليس نتيجة التعادل 2ـ2.

تعادل الهلال مع التعاون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "كنا نستحق الفوز. انظروا لإحصاءات المباراة هذا على الرغم من ظروف الإصابات والنقص الكبير. لابد أن نعمل وننافس حتى النهاية".

وأضاف "المباراة كانت حالةً طارئةً، لكن الجميع أعطى كل شيءٍ. حاولنا إبراز شخصيتنا ورغبتنا في الفوز، لكن قلة التركيز في بعض اللحظات تسبَّبت في استقبالنا هدفين، كما أن حارسهم كان جيدًا للغاية، وتصدى لكثيرٍ من الفرص المحققة".

وتابع المدرب الإيطالي "ربما حالفهم التوفيق، لكننا نستحق الفوز. غياب تسعة عناصر حالةٌ طارئةٌ بالنسبة لنا، وفخورٌ بأداء وروح اللاعبين. ما زلنا في المنافسة، ونعلم أننا نتأخر عن الصدارة بخمس نقاط، لكن لدينا فرصة، وعلينا استثمار هذه الروح من أجل التقدم".

وعن حالة دفاع فريقه في الكرات الثابتة، أجاب إنزاجي "أعرف أسلوب مدرب التعاون، ولديه حقٌّ في شأن الكرات الثابتة خلال الحالات الدفاعية. فريقه سجل هدفين، أحدهما من ركلة زاوية، في المقابل كانت لدينا فرص من الكرات الثابتة ولم نستغلها".

وتحدَّث مدرب الهلال عن التعادل الثامن لفريقه في الدوري قائلًا "بالتأكيد لسنا راضين عن التعادلات. الموسم كانت فيه فترات توقف، ولم نكن نرغب بها، ثم وفي بعض المباريات لم يحالفنا الحظ على الرغم من وجود كثيرٍ من الفرص، وفي بعضها الآخر تأثَّرنا بغياب عددٍ كبيرٍ من اللاعبين بسبب الإصابات".

وسجل أندري جيروتو ثنائية التعاون، بينما أحرز محمد قادر ميتي وماركوس ليوناردو هدفين الهلال.

وتوقفت انتصارات الهلال بعد 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ فاز على أهلي جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى الفتح والنجمة والشباب في بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يستمر التعاون في سلسلة اللاخسارة للمباراة الخامسة تواليا، إذ تعادل 4 مرات مع الهلال ونيوم والقادسية والهلال مباراة الدور الأول، وفاز مرة واحدة على الفتح.

ويعد هذا التعادل لصالح النصر الذي عزز تصدره للدوري بعد الفوز على النجمة وزيادة الفارق مع الهلال الوصيف.

وافتتح ميتي النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن جيروتو من تسجيل التعادل في الدقيقة 55 بعد رأسية.

وفي الدقيقة 67 تقدم جيروتو بنفس الطريقة من رأسية.

وبعد 10 دقائق تعادل ليوناردو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل الهلال للنقطة 65 في المركز الثاني وبفارق عن 5 نقاط عن النصر.

وارتفع رصيد التعاون للنقطة 46 في المركز الخامس.