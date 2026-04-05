مدرب فالنسيا: ضم ديانج؟ لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي

رفض كارلوس كوربيران مدرب فالنسيا الحديث عن لاعبين ليسوا في الفريق وفضّل التركيز في التحضير لمباريات الفريق.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن توقيع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري لفريق فالنسيا الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وقال كارلوس في المؤتمر الصحفي عن التعاقد مع أليو ديانج: "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فالنسيا، الأهم هم الموجودون هنا، أولئك الذين سيقاتلون من أجل كل نقطة في المباريات التسع المقبلة، وأن نصل لأقصى جاهزية من أجل القتال على كل نقطة في كل مباراة".

وواصل "من الصعب بالنسبة لي أن أقدم لك الإجابة التي تبحث عنها، هناك عمل يتم بالتوازي مع عمل المدرب وليس له علاقة بتركيزي، تركيزي منصب على التشكيلة الحالية، وعلى المنافسة في كل مباراة بالطريقة التي يجب أن نلعب بها".

وأتم "هناك عمل تقوم به إدارة النادي، وعندما يطلب رأيي أقدمه دائما بشكل خاص، يجب أن تعمل إدارة النادي بشكل منفصل عن المدرب، لأن دوري يرتبط في التركيز على الإعداد لكل مباراة".