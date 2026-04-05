مدرب فالنسيا: ضم ديانج؟ لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

رفض كارلوس كوربيران مدرب فالنسيا الحديث عن لاعبين ليسوا في الفريق وفضّل التركيز في التحضير لمباريات الفريق.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن توقيع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري لفريق فالنسيا الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

وقال كارلوس في المؤتمر الصحفي عن التعاقد مع أليو ديانج: "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فالنسيا، الأهم هم الموجودون هنا، أولئك الذين سيقاتلون من أجل كل نقطة في المباريات التسع المقبلة، وأن نصل لأقصى جاهزية من أجل القتال على كل نقطة في كل مباراة".

وواصل "من الصعب بالنسبة لي أن أقدم لك الإجابة التي تبحث عنها، هناك عمل يتم بالتوازي مع عمل المدرب وليس له علاقة بتركيزي، تركيزي منصب على التشكيلة الحالية، وعلى المنافسة في كل مباراة بالطريقة التي يجب أن نلعب بها".

وأتم "هناك عمل تقوم به إدارة النادي، وعندما يطلب رأيي أقدمه دائما بشكل خاص، يجب أن تعمل إدارة النادي بشكل منفصل عن المدرب، لأن دوري يرتبط في التركيز على الإعداد لكل مباراة".

ورد مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تعاقد ديانج مع فالنسيا قائلا: "اللاعب أبلغنا منذ شهر ونصف تقريبا اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الأهلي وقراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وشدد "الأهلي كان يستهدف بيع ديانج في يناير لعدم رحيله بشكل مجاني، لكن يس توروب المدير الفني أصر على استمراره لنهاية الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي بدأ البحث عن بدائل ديانج منذ فترة من أجل تدعيمات الموسم المقبل والهدف التعاقد مع لاعب بنفس المستوى أو أفضل".

وخاض ديانج هذا الموسم 31 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وحيد.

وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.

