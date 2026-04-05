مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 مجموعة من المباريات المنتظرة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 أبريل والقنوات الناقلة.

ويعود الزمالك في الدوري المصري ليفتتح مباريات حسم لقب الدوري بمواجهة مرتقبة أمام المصري.

ويبحث إنتر عن مواصلة صدارته للدوري الإيطالي بمواجهة روما.

وتلعب مباراة قمة في الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وموناكو.

للإطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الزمالك × المصري وتقام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الإسماعيلي × طلائع الجيش تنطلق عند الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

البنك الأهلي × حرس الحدود تلعب عند الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

خيتافي × أتلتيك بلباو تنطلق عند الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 3.

فالنسيا × سيلتا فيجو تقام عند الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر بي إن سبورت3.

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا تقام عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.. وتقوم قناة بي إن سبورت 3 بنقبل المباراة.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × روما تقام عند التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.. وتقوم مجموعة قنوات شاشا بنقل مباشر للمباراة.

بيزا × تورينو تنطلق عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتقوم مجموعة قنوات شاشا بنقل مباشر للمباراة.

الدوري الفرنسي

أنجيه × أولمبيك ليون تنطلق عند الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر بي إن سبورت 2.

ميتز × نانت تقام عند الساعة الخامسة والربع مساء.. وتنقل عبر بي إن سبورت 5.

موناكو × أولمبيك مارسيليا تبدأ عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر بي ان سبورت 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد × ليدز يونايتد تقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر بي إن سبورت 1.