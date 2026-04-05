مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما

الأحد، 05 أبريل 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 مجموعة من المباريات المنتظرة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 أبريل والقنوات الناقلة.

ويعود الزمالك في الدوري المصري ليفتتح مباريات حسم لقب الدوري بمواجهة مرتقبة أمام المصري.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. كأس عاصمة مصر.. ومنتخب الناشئين أمام المغرب مواعيد مباريات اليوم.. بيراميدز في أبطال إفريقيا وكأس مصر.. وقمة اليد مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية تأجيل مباراتي اليوم من الدوري القطري

ويبحث إنتر عن مواصلة صدارته للدوري الإيطالي بمواجهة روما.

وتلعب مباراة قمة في الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وموناكو.

الدوري المصري

الزمالك × المصري وتقام في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الإسماعيلي × طلائع الجيش تنطلق عند الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

البنك الأهلي × حرس الحدود تلعب عند الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

الدوري الإسباني

خيتافي × أتلتيك بلباو تنطلق عند الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 3.

فالنسيا × سيلتا فيجو تقام عند الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر بي إن سبورت3.

ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا تقام عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.. وتقوم قناة بي إن سبورت 3 بنقبل المباراة.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × روما تقام عند التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.. وتقوم مجموعة قنوات شاشا بنقل مباشر للمباراة.

بيزا × تورينو تنطلق عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. وتقوم مجموعة قنوات شاشا بنقل مباشر للمباراة.

الدوري الفرنسي

أنجيه × أولمبيك ليون تنطلق عند الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.. وتذاع عبر بي إن سبورت 2.

ميتز × نانت تقام عند الساعة الخامسة والربع مساء.. وتنقل عبر بي إن سبورت 5.

موناكو × أولمبيك مارسيليا تبدأ عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر بي ان سبورت 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد × ليدز يونايتد تقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.. وتنقل عبر بي إن سبورت 1.

نرشح لكم
سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
