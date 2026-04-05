سيميوني: مارتن يستحق الطرد لكن لا جدوى من الحديث عن قرارات الحكم

أوضح دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن تدخل جيرارد مارتن مدافع برشلونة على تياجو ألمادا لاعب الروخيبلانكوس تستحق بطاقة حمراء.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "عندما تكون هناك لقطة واضحة بهذا الشكل، فلا حاجة للحديث كثيرًا عنها، لقد انتهت، وخسرنا 2-1، وما سنقوله الآن لن يغير شيئا، فلا داعي لإضاعة الوقت، في مباراة بيتيس ورايو السابقة حاولوا تفسير لقطة مشابهة على أنها تستحق الطرد، دعونا لا نضيع الوقت ونتحدث عما يفيد".

وواصل "يجب أن نركز على ما هو قادم، وهو دوري أبطال أوروبا، ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة، لن تكون مواجهة هادئة، سيخوضون اللقاء بنفس الأسلوب الذي لعبوا به في كأس الملك، وسيتحملون مسؤوليتهم على أرضهم بشكل مميز، سيهاجمون ويسعون لتسجيل الأهداف وصنع الفارق، ولا أتوقع مباراة مختلفة عن ذلك".

وأردف "سنرى ما سيحدث، لكننا بحاجة لتقديم مباراة كبيرة مثل التي قدمناها اليوم، خاصة في الشوط الأول، وعلينا تكرار ذلك، في مباراة الكأس واجهنا صعوبة، وسنحاول أن نلعب وفقا لما تتطلبه هذه المواجهة".

وعن البطاقة الحمراء التي حصل عليها نيكولاس جونزاليس لاعب أتلتيكو مدريد قال: "بمجرد تدخله كان واضحا أنها بطاقة صفراء على الأقل وهي الثانية له وبالتالي طرد، لكنهم بدأوا يتحدثون عن وجود تسلل، اللقطة واضحة، جاء متأخرا وارتكب خطأ، لا أعتقد أنها بطاقة حمراء مباشرة، لكنها تستحق إنذارا ثانيا أي طرد، إنها ركلة واضحة".

وسجل ثنائية برشلونة كل من: ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.