فليك: الدوري لم يحسم بعد ولا أهتم بالفرق الأخرى

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على أن الدوري لم يحسم بعد ويجب مواصلة تحقيق الانتصارات.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "نحن لا ننظر إلى الفرق الأخرى، ما يهمني هو فريقي فقط، علينا القيام بعملنا وقد فعلنا ذلك، ربما كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، نحتاج دائما إلى الرغبة في الفوز، كل مباراة مختلفة وليست سهلة".

وواصل "بعد فترة التوقف، المباراة الأولى تكون صعبة على الجميع، كنا نعلم أهمية هذه النقاط الثلاث، لكننا ندرك أيضا أن الأمور لم تحسم بعد، ولدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد، نحن سعداء، لكن لم نحتفل كثيرا".

وأردف "لقد كان انتصارا مهما للغاية، المنافس دافع بشكل جيد رغم النقص العددي، لكننا قدمنا أداء جيدا بالكرة، سيطرنا على مجريات اللعب وهذا ما أعجبني، حاولنا بكل الطرق تسجيل الهدف الثاني، الأهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاث، ليس من السهل اللعب هنا في ظل أجواء جماهيرية قوية".

وعن لقطة إلغاء البطاقة الحمراء لجيرارد مارتن مدافع برشلونة قال: "لم أشاهدها عبر التلفاز، فقط رأيتها مباشرة، من وجهة نظري، اللاعب شتت الكرة أولا. اعتقدت في البداية أنه لا توجد مخالفة، لكن ربما حدث احتكاك بعد ذلك، في النهاية هو قرار تحكيمي، وأرى أنها لا تستحق بطاقة حمراء".

وحصل جيرارد مارتن مع بداية الشوط الثاني على بطاقة حمراء بعد تدخله على تياجو ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد، لكن ألغى الحكم البطاقة بعد العودة لتقنية الفيديو مكتفيا بالبطاقة الصفراء فقط.

وعن غضب لامين يامال جناح برشلونة بعد نهاية المباراة قال: "لا أعرف، كان غاضبا قليلا، وهذا أمر طبيعي، لقد بذل كل ما لديه ولم يتمكن من التسجيل، كرة القدم مليئة بالمشاعر، هو الآن في غرفة الملابس وأصبح بحالة أفضل، الأمر لا يتعلق بالأداء، فقد قدم كل شيء".

واختتم حديثه بالإصابات وقال: "علينا الانتظار حتى الغد لمعرفة النتائج واتخاذ القرار المناسب، آمل ألا تكون الإصابة خطيرة، رونالد أراوخو مدافع برشلونة عاد من المشاركة الدولية وخاض مباراتين، وأتمنى ألا يكون الأمر مقلقا".

وسجل ثنائية برشلونة كل من: ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.