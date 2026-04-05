إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب رغم العروض المقدمة له.

وقال مدير منتخب مصر عبر أون سبورت: "عروض تدريبية قبل كأس العالم؟ لا نفكر سوى في إسعاد الشعب المصري، مصر بالنسبة لنا هي رقم 1 ولها الأولوية ولم نناقش أي تفاصيل من أجل التركيز على كأس العالم 2026".

وأضاف "القادم سيكون أصعب وبداية التحضير لكأس العالم بشكل جيد يجعلنا نحصل على ثقة أكبر، حسام حسن يدرس كل فريق على حدى ولا نلعب بأسلوب لعب محدد لأن لكل مباراة ظروفها".

وتابع "ظروف مباراتي السعودية وإسبانيا كانت صعبة جدا، لأننا في البداية كنا سنخوض المباراتين في قطر، ومباراة إسبانيا تم إلغاء الاتفاق عليها 3 مرات".

وأردف "كان من ضمن البدائل مواجهة الأرجنتين، والمفاوضات وصلت للمرحلة النهائية بالفعل، وكذلك عرضنا مواجهة الأرجنتين وإسبانيا في مصر بسبب ضيق الوقت".

وأكمل "أشكر اللاعبين على الإجادة في مباراة السعودية، وحسام حسن لا يخاف ولم تكن لديه أي مشكلة من خوض لقاء إسبانيا".

وواصل "النتائج الإيجابية في الوديات تعطيك ثقة كبيرة في كأس العالم عند خوض المباريات الرسمية".

وأتم "شعرنا بالاستغراب من صافرات الاستهجان من الجماهير الإسبانية أثناء عزف النشيد الوطني".

وخاض حسام حسن 28 مباراة مع منتخب مصر في منصب المدير الفني وفاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 3.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 وديا في جدة، ثم تعادل مع إسبانيا سلبيا في إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ودية في مصر قبل السفر لأمريكا لخوض مواجهة ودية ضد البرازيل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.