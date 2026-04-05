إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين

الأحد، 05 أبريل 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب رغم العروض المقدمة له.

وقال مدير منتخب مصر عبر أون سبورت: "عروض تدريبية قبل كأس العالم؟ لا نفكر سوى في إسعاد الشعب المصري، مصر بالنسبة لنا هي رقم 1 ولها الأولوية ولم نناقش أي تفاصيل من أجل التركيز على كأس العالم 2026".

وأضاف "القادم سيكون أصعب وبداية التحضير لكأس العالم بشكل جيد يجعلنا نحصل على ثقة أكبر، حسام حسن يدرس كل فريق على حدى ولا نلعب بأسلوب لعب محدد لأن لكل مباراة ظروفها".

إبراهيم حسن: تم الاتفاق مع منتخب إسبانيا على إجراء 11 تبديل في المباراة الودية إبراهيم حسن: نحاول الاستفادة من مواجهة إسبانيا.. ولا أنصح صلاح بالدوري الأمريكي إبراهيم حسن: مشوارنا في كأس العالم بدأ أمام السعودية.. وأفضل انتقال صلاح للدوري الفرنسي إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء

وتابع "ظروف مباراتي السعودية وإسبانيا كانت صعبة جدا، لأننا في البداية كنا سنخوض المباراتين في قطر، ومباراة إسبانيا تم إلغاء الاتفاق عليها 3 مرات".

وأردف "كان من ضمن البدائل مواجهة الأرجنتين، والمفاوضات وصلت للمرحلة النهائية بالفعل، وكذلك عرضنا مواجهة الأرجنتين وإسبانيا في مصر بسبب ضيق الوقت".

وأكمل "أشكر اللاعبين على الإجادة في مباراة السعودية، وحسام حسن لا يخاف ولم تكن لديه أي مشكلة من خوض لقاء إسبانيا".

وواصل "النتائج الإيجابية في الوديات تعطيك ثقة كبيرة في كأس العالم عند خوض المباريات الرسمية".

وأتم "شعرنا بالاستغراب من صافرات الاستهجان من الجماهير الإسبانية أثناء عزف النشيد الوطني".

وخاض حسام حسن 28 مباراة مع منتخب مصر في منصب المدير الفني وفاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 3.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 وديا في جدة، ثم تعادل مع إسبانيا سلبيا في إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ودية في مصر قبل السفر لأمريكا لخوض مواجهة ودية ضد البرازيل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي حسين عبد اللطيف: غير راض عن أداء المنتخب أمام ليبيا.. وحذرت اللاعبين قبل المباراة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
