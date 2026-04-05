حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

شدد أحمد حجازي لاعب نيوم أن إدارة المباريات كانت تنقص فريقه لتحقيق الفوز في أكثر من مباراة خلال الموسم الحالي.

وعاد نيوم للانتصارات مرة أخرى بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي

وقال حجازي عبر قناة الرياضية السعودية: "أهم شيء الحصول على الـ 3 نقاط في مباراة الفيحاء، لعبنا بشكل جيد، وإدارتنا للمباراة بعد الهدف كانت جيدة، وهذا ما كان ينقصنا في الكثير من المباريات الماضية عندما نكون متقدمين في النتيجة ثم نتعادل ونخسر رغم الأداء الجيد".

وأضاف "لم نكن نتمنى التواجد بعيدا عن المركز الخامس أو السادس، لكن أعتقد أن لدينا الفرصة لتحسيم مركزنا، هدف الإدارة دائما التواجد في مركز متقدم".

وأتم "هناك الكثير من اللاعبين الشباب في الفريق أصحاب موهبة كبيرة ولكن لم يتأقلموا على قوة الدوري السعودي في بداية الموسم، لكن أصبحوا أفضل الآن في فهم الدوري وسير المباريات".

وشارك المصري أحمد حجازي في المباراة بأكملها.

وكان نيوم قد استمر 4 مباريات متتالية في بطولة الدوري دون تحقيق أي فوز بالخسارة من النصر والخلود، والتعادل مع الفيحاء في مباراة الدور الأول والتعاون.

وبهذا الفوز وصل نيوم للنقطة 36 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي وتخطى الفيحاء.

وتراجع الفيحاء للمركز التاسع برصيد 33 نقطة.

