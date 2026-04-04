السولية: أشعر بجرح لطريقة رحيلي عن الأهلي.. ولم أحصل على التقدير

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

عمرو السولية - سيراميكا كليوباترا

عبر عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا عن شعوره بالحزن بسبب طريقه رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

عمرو السولية

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وانتقل السولية إلى سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الجاري.

وقال السولية عبر إم بي سي مصر 2: "في آخر موسم لي مع الأهلي تفاوضت على التجديد، كنت أريد التوقيع لمدة موسمين لكن الأهلي كان يريد التجديد لموسم واحد، وكولر جلس معي وأخبرني أنني لن أكون أساسيا معه في الموسم المقبل، وكنت غاضب جدا بسبب ذلك، وتوقعت أن يكون الموسم هو الأخير لي".

وأضاف "وقت التفاوض لم يحدث معي بعض الأشياء التقديرية التي كانت تحدث مع لاعبين آخرين سابقين في الأهلي، وهذا الأمر جعلني غاضب بشدة، والتفاوض لم يكن جيدا وفي آخر موسم لي لم يجلس معي أي مسؤول سوى محمد رمضان المدير الرياضي وقتها".

وأكمل "الأهلي رفض إلغاء بند نسبة المشاركة في آخر موسم لي، وهو عكس لائحة الفريق التي تقول إن أي لاعب شارك أكثر من 300 مباراة مع الأهلي لا يطبق عليه بند نسبة المشاركة".

وأشار "بعد إعلان تولي ريبيرو تدريب الأهلي محمد يوسف تواصل معي وأخبرني أنني لن أتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية بسبب رفض المدرب، وكنت أعلم أن مسيرتي مع الأهلي انتهت واتفقنا على الرحيل".

وشدد "أشعر بجرح بسبب رحيلي عن الأهلي وبسبب طريقة الرحيل، كنت أتوقع إعلان رحيلي قبل فترة لأحصل على تحية ووداع الجمهور ولكن هذا لم يحدث".

وأتم تصريحاته "ما فعله كولر مع علي معلول ومعي لا أجد له أي تفسير".

