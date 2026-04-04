كرة يد – الأهلي يتعادل مع الشمس.. والزمالك يخسر من سموحة في دوري السيدات

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد سيدات

تعادل فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي مع الشمس بنتيجة 25-25 ضمن الجولة 14 من المرحلة الأولى لدوري عمومي السيدات.

وتقدم الشمس في الشوط الأول بنتيجة 16-12، قبل أن يعود الأهلي في الشوط الثاني وينهي المباراة بالتعادل.

في الجولة ذاتها خسر الزمالك أمام سموحة بنتيجة 28-27.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 46.5 نقطة، ويأتي الشمس في المركز الثاني برصيد 45.5 نقطة.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، وأيضا حصل قبل أسابيع على لقب السوبر المصري لكرة اليد للسيدات.

