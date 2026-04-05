دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية

الأحد، 05 أبريل 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا هاما أمام شتوتجارت بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 الدوري الألماني.

وسجل ثنائية بوروسيا دورتموند كريم أديمي، وجوليان براندت.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده للنقطة 64 وبفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني.

وتجمد رصيد شتوتجارت عند النقطة 53 في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن لايبزيج صاحب المركز الثالث.

وانتظر بوروسيا دورتموند حتى الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 90+2 عن طريق كريم أديمي.

وعزز تقدم بوروسيا دورتموند جوليان براندت في الدقيقة 90+4.

ليحقق الفريق انتصارا ثمينا ويؤمن مركزه في وصافه جدول ترتيب الدوري الألماني.

