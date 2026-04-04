وكيله: راسينج توصل لاتفاق مع الأهلي لضم بلال عطية.. وهذه بنود الصفقة

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

بلال عطية - لاعب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين

كشف سيد عامر وكيل أعمال بلال عطية لاعب الأهلي عن توصل نادي راسينج سانتاندير لاتفاق لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيد عامر عبر إم بي سي مصر 2: "راسينج سانتاندير تابع بلال عطية خلال تواجده مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الماضي".

وأضاف "المفاوضات بدأت مع الأهلي عن طريق سيد عبد الحفيظ والنادي وضع شروطه، راسينج وافق على هذه الشروط".

وأكمل "صفقة انتقال بلال عطية إلى راسينج عبارة عن إعارة سنتين مجانية مع بند إمكانية الشراء".

وأوضح "شروط الأهلي كانت طبيعية مثل الحصول على مكافأة حال مشاركة بلال عطية في عدد دقائق معينة وهكذا".

وأكمل "رتوش بسيطة تفصل توقيع العقود بين الناديين".

وأتم "تجديد عقد اللاعب مع الأهلي قبل الرحيل؟ لا أستطيع الحديث في هذه التفاصيل".

وكان عطية قريبا من الانتقال لراسينج سانتاندير في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.

