قبل الهدية.. برشلونة يحقق انتصارا ثمينا على أتلتيكو ويزيد الفارق مع ريال مدريد

السبت، 04 أبريل 2026 - 23:17

كتب : FilGoal

حقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من: ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

وصف المباراة

بدأت المباراة باندفاع هجومي كبير من برشلونة وأنقذ دفاع أتلتيكو مدريد فرصة خطيرة من لامين يامال في الدقيقة 2.

وبعد مرور 7 دقائق تصدى خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد تسديدة من قوية من ماركوس راشفورد جناح برشلونة.

وأهدر أنطوان جريزمان انفراد صريح بعد مجهود فردي مميز ومرواغة باو كوبارسي ورونالد أراوخو ليتصدى لها جوان جارسيا حارس برشلونة في الدقيقة 11.

وأهدر فيرمين لوبيز فرصتين محققتين لبرشلونة في الدقيقتين 14 و15 بتصديات مميزة من خوان موسو.

وسجل جوليانو سيميوني الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 38 بتسديدة مميزة سكنت شباك جوان جارسيا.

وعادل ماركوس راشفورد سريعا النتيجة بعد مجموعة من التمريرات مع داني أولمو ليعيد برشلونة للمباراة في الدقيقة 42 ليصل برشلونة للهدف رقم 300 تحت قيادة هانز فليك مدرب الفريق.

وقبل نهاية الشوط الأول تلقى نيكو جونزاليس بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على لامين يامال، وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية للاعب أتلتيكو ثم عاد لتقنية الفيديو ليعطيه بطاقة حمراء مباشرة.

وتلقى جيرارد مارتن بطاقة حمراء مع بداية الشوط الثاني لكن تقنية الفيديو ألغت البطاقة واكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل روبرت ليفاندوفيسكي هدف برشلونة الثاني بعد مجهود فردي مميز من جواو كانسيلو وأكلمها روبيت في مرمى خوان موسو.

ووصل ليفاندوفيسكي للهدف رقم 100 تحت قيادة هانز فليك كمدرب مع بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ليحقق برشلونة انتصارا ثمينا يزيد به الفارق بينه وبين ريال مدريد لـ7 نقاط.

