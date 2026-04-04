خبر في الجول - الزمالك يتفق على تجديد تعاقد عمر عبد العزيز حارس مرمى الشباب

السبت، 04 أبريل 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

عمر عبد العزيز حارس الزمالك

نجح نادي الزمالك في التوصل لاتفاق على تجديد تعاقد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك بصدد تجديد تعاقد اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة بعد الاتفاق معه.

وكان عمر عبد العزيز هو حارس مرمى منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الماضية في قطر.

أخبار متعلقة:
الرابعة للفريقين.. محمد معروف حكما لمباراة المصري أمام الزمالك منافس الزمالك - تقرير: بلوزداد أبلغ راموفيتش برغبته في فسخ تعاقده

وبذلك يستمر عمر عبد العزيز مع الزمالك حتى موسم 2029/2030.

وظهر عمر عبد العزيز بمستوى مميز مع منتخب مصر للناشئين.

كما تم تصعيده للفريق الأول للزمالك في أكثر من مرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا الأحد، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
