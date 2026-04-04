خبر في الجول - الزمالك يتفق على تجديد تعاقد عمر عبد العزيز حارس مرمى الشباب
السبت، 04 أبريل 2026 - 22:44
كتب : FilGoal
نجح نادي الزمالك في التوصل لاتفاق على تجديد تعاقد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب.
وعلم FilGoal.com أن الزمالك بصدد تجديد تعاقد اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة بعد الاتفاق معه.
وكان عمر عبد العزيز هو حارس مرمى منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الماضية في قطر.
وبذلك يستمر عمر عبد العزيز مع الزمالك حتى موسم 2029/2030.
وظهر عمر عبد العزيز بمستوى مميز مع منتخب مصر للناشئين.
كما تم تصعيده للفريق الأول للزمالك في أكثر من مرة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا الأحد، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.
