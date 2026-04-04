الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين

تعادل الهلال مع التعاون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أندري جيروتو ثنائية التعاون، بينما أحرز محمد قادر ميتي وماركوس ليوناردو هدفين الهلال.

وتوقفت انتصارات الهلال بعد 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ فاز على أهلي جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى الفتح والنجمة والشباب في بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يستمر التعاون في سلسلة اللاخسارة للمباراة الخامسة تواليا، إذ تعادل 4 مرات مع الهلال ونيوم والقادسية والهلال مباراة الدور الأول، وفاز مرة واحدة على الفتح.

ويعد هذا التعادل لصالح النصر الذي عزز تصدره للدوري بعد الفوز على النجمة وزيادة الفارق مع الهلال الوصيف.

وافتتح ميتي النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن جيروتو من تسجيل التعادل في الدقيقة 55 بعد رأسية.

وفي الدقيقة 67 تقدم جيروتو بنفس الطريقة من رأسية.

وبعد 10 دقائق تعادل ليوناردو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل الهلال للنقطة 65 في المركز الثاني وبفارق عن 5 نقاط عن النصر.

وارتفع رصيد التعاون للنقطة 46 في المركز الخامس.