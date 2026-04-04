الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين

السبت، 04 أبريل 2026 - 22:36

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال - التعاون

تعادل الهلال مع التعاون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أندري جيروتو ثنائية التعاون، بينما أحرز محمد قادر ميتي وماركوس ليوناردو هدفين الهلال.

وتوقفت انتصارات الهلال بعد 4 مباريات متتالية في جميع البطولات، إذ فاز على أهلي جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى الفتح والنجمة والشباب في بطولة الدوري.

بعد أزمة نهضة بركان.. الهلال السوداني يمنح كاف مهلة أخيرة قبل التوجه للمحكمة الرياضية الهلال يفقد موهبة فرنسا في مواجهة التعاون المرتقبة سالم الدوسري يقترب من العودة إلى الهلال نهضة بركان يرد على الهلال السوداني بشأن أزمة المنشطات

وعلى الجانب الآخر، يستمر التعاون في سلسلة اللاخسارة للمباراة الخامسة تواليا، إذ تعادل 4 مرات مع الهلال ونيوم والقادسية والهلال مباراة الدور الأول، وفاز مرة واحدة على الفتح.

ويعد هذا التعادل لصالح النصر الذي عزز تصدره للدوري بعد الفوز على النجمة وزيادة الفارق مع الهلال الوصيف.

وافتتح ميتي النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن جيروتو من تسجيل التعادل في الدقيقة 55 بعد رأسية.

وفي الدقيقة 67 تقدم جيروتو بنفس الطريقة من رأسية.

وبعد 10 دقائق تعادل ليوناردو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل الهلال للنقطة 65 في المركز الثاني وبفارق عن 5 نقاط عن النصر.

وارتفع رصيد التعاون للنقطة 46 في المركز الخامس.

إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء مدرب النجمة السعودي: كان من الصعب علينا التأقلم أمام النصر بعد إصابة نبيل عماد
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
