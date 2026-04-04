كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL

حسم أهلي بنغازي الليبي لكرة السلة تأهله إلى نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.

ويشارك أهلي بنغازي في مجموعة "كالاهاري" من البطولة والتي تقام في جنوب إفريقيا.

وفاز أهلي بنغازي على جوهانسبرج جيانتس الجنوب إفريقي بنتيجة 110-72.

ويحتل أهلي بنغازي المركز الثالث في المجموعة خلف تايجريس الرواندي وبترو دي لواندا الأنجولي. وذلك بعد خوض 5 مباريات في المجموعة.

ليتأهل إلى الدور النهائي من البطولة والذي سيقام في رواندا.

ويقود فريق أهلي بنغازي، المدرب أحمد عمر والذي كان يتولى تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الماضي وشارك معه أيضا في بطولة THE BAL واحتل المركز الرابع.

كما يتواجد أيضا سامح صلاح المدير الإداري السابق لمنتخب مصر لكرة السلة والاتحاد السكندري في نفس المنصب مع الفريق الليبي.

ويشارك في الموسم الحالي وهو السادس من البطولة، الأهلي المصري كبطل للدوري الموسم الماضي.

ويلعب الأهلي في مجموعة الصحراء والتي تقام في المغرب من 24 أبريل المقبل إلى 3 مايو.

وتضم المجموعة كل من:

الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.