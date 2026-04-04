كرة سلة – الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة

تأهل الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس مصر لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الجزيرة في دور الثمانية بنتيجة 78-70.

وأصبح الاتحاد السكندري أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس.

ويلعب الاتحاد في نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة المصرية للاتصالات ضد سبورتنج.

في الدور ذاته يلعب الزمالك ضد الشمس، والأهلي ضد بتروجت.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن مؤخرًا مواعيد الدورين المتبقيين، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 إبريل، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد الموافق 19 إبريل، وتقام جميع المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.