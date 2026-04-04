كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للرجال، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز أيضا سموحة على بتروجت بنتيجة 3-1، والجزيرة على وادي دجلة بنتيجة 3-1.

وبذلك يلعب الأهلي ضد الجزيرة في نصف النهائي، وكذلك يلعب الزمالك مع سموحة.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى يومي 9 و10 أبريل الجاري.

وكان الأهلي حسم لقب الدوري المصري للموسم الجاري متفوقا على الزمالك.