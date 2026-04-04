كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر
السبت، 04 أبريل 2026 - 20:59
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للرجال، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش.
وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون رد.
وفاز أيضا سموحة على بتروجت بنتيجة 3-1، والجزيرة على وادي دجلة بنتيجة 3-1.
وبذلك يلعب الأهلي ضد الجزيرة في نصف النهائي، وكذلك يلعب الزمالك مع سموحة.
وتقام مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى يومي 9 و10 أبريل الجاري.
وكان الأهلي حسم لقب الدوري المصري للموسم الجاري متفوقا على الزمالك.
كرة طائرة - مريم متولي تواصل التألق بقميص بوستو أرسيتسيو كرة طائرة – تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات في الأهلي كرة طائرة – الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على الزهور ميدو مصيلحي: الاستقرار سبب نجاح طائرة بتروجت مصدر من الزمالك لـ في الجول: اعتذار فريق الطائرة للسيدات عن عدم المشاركة قاريا.. وموقف الرجال كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر حتى النهائي كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك وخروج سبورتنج من ثمن نهائي كأس مصر للرجال مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم حسم مصير فرق الصالات قاريا.. ومقترح يتم دراسته
