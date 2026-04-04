انتهت الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة.. انتصار ثمين

السبت، 04 أبريل 2026 - 20:56

كتب : FilGoal

برشلونة

يوفر FilGoal.com تغطية خاصة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

التشكيل - راشفورد يقود هجوم برشلونة.. وجريزمان أساسي مع أتلتيكو مدريد مؤتمر أربيلوا: سنخوض 8 نهائيات على اللقب.. ولا أهتم بمباراة برشلونة أمام أتلتيكو هدية لـ برشلونة.. ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الوقت القاتل قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة

نهاية المباراة

ق88: جووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني

ق60: لامين يامال يهدر هدف محقق لبرشلونة

ق50: تقنية الفيديو ألغت البطاقة الحمراء

ق46: بطاقة حمراء لجيرارد مارتن

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق52: مارك بيرنال يهدر الثاني لبرشلونة

ق45+3: طرد لصالح نيكولاس جونزاليس

ق42: جوووووووووووووووووووووول راشفورد يسجل التعادل

ق38: جووووووووووووووووووووووول جوليانو سيميوني يسجل الأول لأتلتيكو مدريد

ق35: لامين يامال يهدر هدف محقق لبرشلونة

ق27: جوان جارسيا يخرج من مرماه وينقذ كرة أمام أنطوان جريزمان

ق15: فيرمين لوبيز يهدر انفراد جديد لبرشلونة

ق12: فيرمين لوبيز يهدر انفراد وموسو يتصدى

ق11: جوان جارسيا يتصدى لإنفراد من جريزمان

ق7: موسو يتصدى لمخالفة ماركوس راشفورد وينقذ فريقه

ق2: دفاع أتلتيكو مدريد ينقذ الهدف الأول من لامين يامال

بداية المباراة

برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
