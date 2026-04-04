انتهت الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة.. انتصار ثمين
السبت، 04 أبريل 2026 - 20:56
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com تغطية خاصة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث.
نهاية المباراة
ق88: جووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني
ق60: لامين يامال يهدر هدف محقق لبرشلونة
ق50: تقنية الفيديو ألغت البطاقة الحمراء
ق46: بطاقة حمراء لجيرارد مارتن
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق52: مارك بيرنال يهدر الثاني لبرشلونة
ق45+3: طرد لصالح نيكولاس جونزاليس
ق42: جوووووووووووووووووووووول راشفورد يسجل التعادل
ق38: جووووووووووووووووووووووول جوليانو سيميوني يسجل الأول لأتلتيكو مدريد
ق35: لامين يامال يهدر هدف محقق لبرشلونة
ق27: جوان جارسيا يخرج من مرماه وينقذ كرة أمام أنطوان جريزمان
ق15: فيرمين لوبيز يهدر انفراد جديد لبرشلونة
ق12: فيرمين لوبيز يهدر انفراد وموسو يتصدى
ق11: جوان جارسيا يتصدى لإنفراد من جريزمان
ق7: موسو يتصدى لمخالفة ماركوس راشفورد وينقذ فريقه
ق2: دفاع أتلتيكو مدريد ينقذ الهدف الأول من لامين يامال
بداية المباراة