الرابعة للفريقين.. محمد معروف حكما لمباراة المصري أمام الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة المصري أمام الزمالك.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الأحد المقبل.

ويتولى محمد معروف تحكيم المباراة.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة للمصري والزمالك خلال الموسم الجاري التي يتولى فيها معروف مسؤولية إدارتها.

وحكم معروف 3 مباريات للمصري وجميعهم في بطولة الدوري، وانتصر الفريق البورسعيدي مرتين أمام مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع حرس الحدود.

وعلى الجانب الآخر، حكم معروف 3 مباريات أيضا للزمالك بواقع مباراتين في الدوري ولقاء في السوبر المصري.

وفاز الزمالك أمام سموحة في الدوري وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وتعادل الأبيض مع غزل المحلة بهدف لكل فريق وجميعهم تحت إدارة معروف.

ويعاون معروف كل من أحمد حسام طه وحامد الشحات، ويتواجد مصطفى مدحت كحكم رابع.

ويتواجد أحمد جابر كحكم للفيديو ويساعده هاني خيري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.