عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو

السبت، 04 أبريل 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

عامر عامر - حارس غزل المحلة

كشف عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة ضرورة عدم التفكير في مباراة فاركو والتركيز فقط على مواجهة الجونة المقبلة.

وتعادل غزل المحلة مع فاركو 1-1 في الدوري المصري.

وقال عامر عامر في تصريحات لـ أون سبورت: "جئنا إلى الإسكندرية بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والعودة إلى المحلة، لكننا خرجنا بنقطة واحدة، وهي أفضل من لا شيء، وسنبدأ اعتبارا من غدا الأحد التحضير لمباراة الجونة".

وواصل "انضم إلى الفريق عنصران جديدان وما زالا بحاجة إلى بعض الوقت من أجل الانسجام والتكيف، وهدفنا أن نخوض مباراة الجونة وجميع اللاعبين في أفضل حالة من التفاهم، وأن نحقق الفوز ونحصد النقاط الثلاث بإذن الله".

وتقدم فاركو بهدف باباكار نداي فيما أدرك أحمد شوشة التعادل للغزل.

ويعد ذلك التعادل الثاني بين الفريقين هذا الموسم بعد أول سلبي في الدور الأول.

ويعد ذلك التعادل رقم 15 لغزل المحلة هذا الموسم في الدوري من أصل 22 مباراة خاضها زعيم الفلاحين.

