اسكواش – انطلاق النسخة الـ 14 من بطولة الجونة الدولية بمشاركة 64 لاعبا من 24 دولة

أعلنت مدينة الجونة انطلاق النسخة الـ 14 لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في الفترة من 4 لـ 10 أبريل الجاري.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءا من سلسلة بطولات PSA World Series، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتوفر البطولة تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، حيث يمكن للجماهير متابعة نخبة من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم وهم يتنافسون على أعلى مستوى، وسط أجواء ساحرة على ساحل البحر الأحمر. وتجمع هذه الفعالية بين الرياضة الاحترافية وأجواء الجونة النابضة بالحياة، لتمنح عشاق الاسكواش والزوار تجربة استثنائية لا تُنسى.

وتنطلق منافسات البطولة وفق جدول حافل، ويُقام الدور الأول في 4 أبريل داخل مجمع الاسكواش، بواقع 4 مباريات على الملاعب الزجاجية المميزة. ويُقام الدور الثاني يومي 5 و6 أبريل، حيث تُوزع المباريات بالتساوي بين مجمع الاسكواش والملاعب الزجاجية.

فيما تُقام مباريات ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل على الملاعب الزجاجية، على أن تُختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية، في أجواء احتفالية تعكس مكانة الجونة كمنصة رياضية عالمية تجمع بين التميز التنظيمي والتنافس الرياضي رفيع المستوى.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة في فئتي الرجال والسيدات، حيث تضم قائمة اللاعبين في منافسات الرجال كل من مصطفى عسل المصنف الأول عالميا، والنيوزيلندي بول كول المصنف الثالث عالميا، والبيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا، والويلزي جويل ماكين المصنف الخامس عالميا.

أما في منافسات السيدات، فتشهد البطولة مشاركة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا، وأمينة عرفي نجمة مصر الصاعدة والمصنفة الخامسة عالمياـ ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا، والأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة عالميا، ما يضمن مستوى تنافسيا استثنائيا وأداء رياضيا عالميا يعكس النمو المتواصل وتطور رياضة الاسكواش على الساحة الدولية.

وتواصل شركة ievents، الجهة المنظمة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، تنظيم وإدارة النسخة الحالية من البطولة، تأكيدا على ريادتها في قيادة مشهد الاسكواش في مصر على مدار السنوات الماضية.