اسكواش – انطلاق النسخة الـ 14 من بطولة الجونة الدولية بمشاركة 64 لاعبا من 24 دولة

السبت، 04 أبريل 2026 - 20:21

كتب : محمد سمير

الجونة اسكواش

أعلنت مدينة الجونة انطلاق النسخة الـ 14 لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في الفترة من 4 لـ 10 أبريل الجاري.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءا من سلسلة بطولات PSA World Series، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

اسكواش - عسل يحصد لقب بطولة أوبتاسيا للعام الثاني تواليا اسكواش - مستمرة في صدارة التصنيف.. هانيا الحمامي تتوج بلقب أوبتاسيا اسكواش - عسل إلى نهائي أوبتاسيا.. ولقب السيدات يحسم صدارة التصنيف اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا

وتوفر البطولة تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، حيث يمكن للجماهير متابعة نخبة من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم وهم يتنافسون على أعلى مستوى، وسط أجواء ساحرة على ساحل البحر الأحمر. وتجمع هذه الفعالية بين الرياضة الاحترافية وأجواء الجونة النابضة بالحياة، لتمنح عشاق الاسكواش والزوار تجربة استثنائية لا تُنسى.

وتنطلق منافسات البطولة وفق جدول حافل، ويُقام الدور الأول في 4 أبريل داخل مجمع الاسكواش، بواقع 4 مباريات على الملاعب الزجاجية المميزة. ويُقام الدور الثاني يومي 5 و6 أبريل، حيث تُوزع المباريات بالتساوي بين مجمع الاسكواش والملاعب الزجاجية.

فيما تُقام مباريات ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل على الملاعب الزجاجية، على أن تُختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية، في أجواء احتفالية تعكس مكانة الجونة كمنصة رياضية عالمية تجمع بين التميز التنظيمي والتنافس الرياضي رفيع المستوى.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة في فئتي الرجال والسيدات، حيث تضم قائمة اللاعبين في منافسات الرجال كل من مصطفى عسل المصنف الأول عالميا، والنيوزيلندي بول كول المصنف الثالث عالميا، والبيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا، والويلزي جويل ماكين المصنف الخامس عالميا.

أما في منافسات السيدات، فتشهد البطولة مشاركة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا، وأمينة عرفي نجمة مصر الصاعدة والمصنفة الخامسة عالمياـ ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا، والأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة عالميا، ما يضمن مستوى تنافسيا استثنائيا وأداء رياضيا عالميا يعكس النمو المتواصل وتطور رياضة الاسكواش على الساحة الدولية.

وتواصل شركة ievents، الجهة المنظمة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، تنظيم وإدارة النسخة الحالية من البطولة، تأكيدا على ريادتها في قيادة مشهد الاسكواش في مصر على مدار السنوات الماضية.

كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات كرة سلة – القمة تأكدت.. الزمالك يهزم الشمس ويتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الأهلي كرة سلة – قمة محتملة ضد الزمالك؟ الأهلي يهزم بتروجت ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر تنس طاولة - هنا جودة: أشعر بخيبة أمل رغم الإنجاز.. وأتمنى أن تكون مجرد بداية لنتائج أفضل تنس طاولة - بعد اجتيازها هنا جودة بصعوبة.. تتويج يينجشا بذهبية كأس العالم بعد إنجاز كأس العالم.. وزير الرياضة يستقبل هنا جودة كرة يد – الأهلي يتعادل مع الشمس.. والزمالك يخسر من سموحة في دوري السيدات كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 6 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 6 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 6 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
