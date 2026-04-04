ديميكيليس: شخصية اللاعبين كانت السبب في الفوز على ريال مدريد

أوضح مارتن ديميكيليس المدير الفني لريال مايوركا أن شخصية لاعبيه كانت السبب في الفوز على ريال مدريد.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجأة أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجتيني عبر موفيستار: "كنت أريد بشدة أن يعيش اللاعبون لحظة فرح كهذه، هذا لا يعني النجاة والبقاء في الدوري، لكنهم كانوا بحاجة إليها، كنا نواجه انتكاسات باستمرار".

وأضاف "هدف ريال مدريد في الدقيقة 88 عادة ما يسبب إحباط للاعبين، لكنهم أظهروا شخصية قوية".

وأتم "كنا نحتاج إلى أن يكون حارس مرمانا في أفضل مستواه لكي نتمكن من هزيمة ريال مدريد".

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 69 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ورفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 31 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.