ديميكيليس: شخصية اللاعبين كانت السبب في الفوز على ريال مدريد

السبت، 04 أبريل 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

مارتن ديميكيليس - ريال مايوركا

أوضح مارتن ديميكيليس المدير الفني لريال مايوركا أن شخصية لاعبيه كانت السبب في الفوز على ريال مدريد.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجأة أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجتيني عبر موفيستار: "كنت أريد بشدة أن يعيش اللاعبون لحظة فرح كهذه، هذا لا يعني النجاة والبقاء في الدوري، لكنهم كانوا بحاجة إليها، كنا نواجه انتكاسات باستمرار".

هدية لـ برشلونة.. ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الوقت القاتل ديميكيليس: شخصية اللاعبين كانت السبب في الفوز على ريال مدريد موريكي يكشف سبب بكائه بعد تسجيله هدف الفوز في ريال مدريد وكيل ماك أليستر يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ريال مدريد وموقف اللاعب

وأضاف "هدف ريال مدريد في الدقيقة 88 عادة ما يسبب إحباط للاعبين، لكنهم أظهروا شخصية قوية".

وأتم "كنا نحتاج إلى أن يكون حارس مرمانا في أفضل مستواه لكي نتمكن من هزيمة ريال مدريد".

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 69 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ورفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 31 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
