كرة طائرة - مريم متولي تواصل التألق بقميص بوستو أرسيتسيو

السبت، 04 أبريل 2026 - 20:06

كتب : محمد سمير

مريم متولي

واصلت مريم متولي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة التألق مع فريقها بوستو أرسيتسيو الإيطالي.

وتلعب مريم متولي المحترفة المصرية في صفوف بوستو أرسيتسيو بالموسم الجاري كأول مصرية تحترف في الدوري الإيطالي.

وشاركت مريم مع أرسيتسيو ضمن المرحلة الترتيبية من المركز الـ 5 للـ 12 بالدوري الإيطالي أمام تشيري وسجلت 10 نقاط.

وحسم فريق أرسيتسيو الفوز في اللقاء بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و25-21 و26-24.

وحلت مريم متولي في المركز الثاني كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط لفريقها خلال المباراة وبفارق نقطة واحدة فقط عن متصدرة التسجيل.

ويحتل أرسيتسيو المركز الثاني في الترتيب برصيد 8 نقاط عن شيري المتصدر صاحب الـ 12 نقطة.

ويلتقي متصدر ترتيب المجموعة الأولى والثانية من المرحلة الترتيبية في مباراة نهائية لحسم المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي سيدات.

كرة طائرة مريم متولي بوستو أرسيتسيو
