التشكيل - راشفورد يقود هجوم برشلونة.. وجريزمان أساسي مع أتلتيكو مدريد

السبت، 04 أبريل 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

يقود ماركوس راشفورد هجوم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويبحث برشلونة عن توسيع الفارق مع ريال مدريد لـ7 نقاط بعد هزيمة الميرينجي أمام ريال مايوركا.

وعلى الجانب الآخر يبحث أتلتيكو مدريد عن تحقيق الانتصار للحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جيرارد مارتن - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

الوسط: إريك جارسيا - بيدري - فيرمين لوبيز.

الهجوم: داني أولمو - ماركوس راشفورد - لامين يامال.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: جوان موسو.

الدفاع: نوهيل مولينا - كليمينت لينجيله - روبين لو نورموند - أوبيد فارجاس.

الوسط: كوكي - أليكس بايينا - نيكولاس جونزاليس.

الهجوم: جوليانو سيميوني - أنطوان جريزمان - تياجو ألمادا.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

