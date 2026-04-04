الـ 15 لزعيم الفلاحين.. غزل المحلة يعود بنقطة أمام فاركو

السبت، 04 أبريل 2026 - 19:52

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرض غزل المحلة التعادل على فاركو في الجولة الثانية من مجموعة تفادي الهبوط في الدوري المصري بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وتقدم فاركو بهدف باباكار نداي فيما أدرك أحمد شوشة التعادل للغزل.

ويعد ذلك التعادل الثاني بين الفريقين هذا الموسم بعد أول سلبي في الدور الأول.

ويعد ذلك التعادل رقم 15 لغزل المحلة هذا الموسم في الدوري من أصل 22 مباراة خاضها زعيم الفلاحين.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 6 عن طريق السنغالي باباكار نداي مستفيدا من خط دفاع الغزل في التشتيت.

وأدرك أحمد شوشة التعادل للغزل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد فاركو لـ 17 نقطة في المركز الثاني عشر ولا زال مهددا بالهبوط إذ يهبط آخر 4 في جدول ترتيب المرحلة للدرجة الثانية.

وأصبح غزل المحلة ثامنا برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

