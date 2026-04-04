موريكي يكشف سبب بكائه بعد تسجيله هدف الفوز في ريال مدريد

السبت، 04 أبريل 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

فيدات موريكي - ريال مايوركا

كشف فيدات موريكي لاعب ريال مايوركا سبب بكائه بعد تسجيله هدف الفوز على ريال مدريد.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجأة أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وقال موريكي عبر منصة موفيستار: "بكيت لأن الأمر السيء مستمر منذ أسبوعين، رغم أنني أبدو من الخارج قوي جدا، لكن أنا إنسان وأحيانا تتغلب المشاعر والتوتر علي".

وأتم "أضعت ركلة جزاء في الدقيقة 92 أمام إلتشي، ثم خسرت مع كوسوفو المباراة الحاسمة أمام تركيا للتأهل لكأس العالم، هذا كان أكبر حلم في حياتي".

وبكى موريكي بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 90 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووصل موريكي للهدف الـ 19 له خلال الموسم الحالي ويعد ذلك رقما قياسيا للاعب من ريال مايوركا منذ داني جويزا في موسم 2017-2018 عندما أحرز 27 هدفا.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 69 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ورفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 31 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

