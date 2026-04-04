مؤتمر أربيلوا: سنخوض 8 نهائيات على اللقب.. ولا أهتم بمباراة برشلونة أمام أتلتيكو

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أن الفريق لن يستسلم في صراع الدوري الإسباني وسيخوض 8 نهائيات لتحقيق اللقب.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مفاجأة أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "الأمر أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه قبل بداية المباراة، تبقى لنا 8 جولات، وكما قلت للاعبين، مهما كان وضع الدوري، هدفنا القادم هو الفوز بالمباريات الـ 8 المتبقية".

وواصل "من السهل رؤية صعوبة المباراة وقوة المنافس، لكن الصعب هو أن يدرك اللاعبون أنه بدون تقديم 200% لن نفوز، رغم تفوقنا في الشوط الأول، فإن خطأ واحدا كلفنا هدفا، في هذا المستوى أي لحظة غفلة أو سوء تمركز أو فقدان للرقابة قد يكلفك هدفا".

وأردف "هذه الخسارة مسؤوليتي بالكامل، أنا من يتخذ القرارات ويختار التشكيل ويجري التغييرات، ويختار طريقة اللعب، ما أريده من اللاعبين الآن هو التركيز على مباراة الثلاثاء أمام بايرن ميونيخ".

وعن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قال: "ما يهمني هو فريقي والتحضير لمباراة الثلاثاء، لا أضيع وقتي في أشياء لا أستطيع التحكم بها".

وعن افتقاد جود بيلنجهام لاعب ريال مدريد لنسق المبارايات قال: "هذا طبيعي، فقد غاب لعدة أسابيع، لعب 20 دقيقة أمام أتلتيكو، واليوم لعب أكثر من نصف ساعة بقليل، الفكرة هي أن يستعيد نسق المباريات تدريجيا، لا يمكن أن يكون في أفضل مستوياته دون اللعب بانتظام، يجب التحلي بالصبر معه".

وأتم "ندرك أهمية مباراة بايرن ميونيخ، هناك أيام لا تسير فيها الأمور كما نريد، يوم الثلاثاء سيكون التحدي كبيرا، وأعلم أن الجماهير ستدعمنا، ومعهم يصبح كل شيء أسهل".

وسجل هدفين ريال مايوركا كل من: مانويل مورلايس، وفيدات موريكي، بينما سجل إيدر ميليتاو هدف ريال مدريد الوحيد.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 69 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ورفع ريال مايوركا رصيده للنقطة 31 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني.