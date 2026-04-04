نيمار مهدد بالإيقاف لـ 12 مباراة في الدوري البرازيلي بسبب تصريحات مهينة ضد الحكم

السبت، 04 أبريل 2026 - 19:20

كتب : FilGoal

أصبح نيمار نجم سانتوس البرازيلي مهددا بالإيقاف تصل لـ 12 مباراة كحد أقصى بسبب تصريحاته المسيئة ضد الحكم.

وقاد نيمار فريقه سانتوس للفوز على ريمو بنتيجة 2-0 في الجولة 7 من الدوري البرازيلي.

ونشبت مشادة بين نيمار ولاعب ريمو وبسببها أشهر الحكم بطاقة صفراء لكليهما.

وقال نيمار في حواره عبر نهاية المباراة: "هذه البطاقة الصفراء ظالمة. تعرضت لتدخل عنيف في نهاية المباراة، دون داعٍ. لم يكن الأول، بل الثالث أو الرابع".

وأضاف "ذهبت للاحتجاج، فحصلت على بطاقة صفراء. هذا هو سافيو (الحكم)، استيقظ وهو يعاني من أثار الدورة الشهرية ودخل الملعب بتلك الحالة. يريد أن يكون نجم المباراة، إنه لا يحترم اللاعبين بشكل كبير، لا يتحدث، ولا يناقش الأمور، إنه من النوع الذي يُملي مجريات اللعب، ويريد السيطرة على كل شيء. عليه أن يتعلم كيف يُدير ذلك. إنه أمرٌ مُهين".

واستخدم نيمار مصطلحا وصفه العديد بالمقزز والمهين خاصة للسيدات ويعد تحيزا جنسيا.

ونقلت صحيفة "ذا صن" من وسائل إعلام برازيلية أن نيمار يواجه عقوبة ربما تصل لإيقاف 12 مباراة.

ورفع سانتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13 من فوزين، و4 تعادلات و3 هزائم.

وصنع نيمار هدفه الثاني أمام ريمو، فيما سجل 3 أهداف، ليساهم إجمالا في 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضهم هذا الموسم مع الفريق.

وغاب نيمار عن قائمة منتخب البرازيل في التوقف الدولي الماضي والتي واجه فيها منتخب السيليساو كل من فرنسا، وكرواتيا.

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف، وانتصر أمام كرواتيا بنتيجة 3-1.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي قبل توقف مارس: "عدم استدعاء نيمار؟ لأنه ليس جاهزا بنسبة 100%، أنت بحاجة إلى لاعبين جاهزين، لكن من الممكن أن ينضم نيمار لقائمة كأس العالم إذا كان قادرا على اللعب".

