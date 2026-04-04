حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح

يرى حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن على الفراعنة اللعب بدون خوف في كأس العالم.

وقال حسن شحاتة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "يجب أن يلعب منتخب مصر بجدية ووقتها سيقدم مستوى مميز في كأس العالم".

وأضاف "منتخب مصر يجب أن يكون له شخصية وطرية لعب محددة لا يخرج عنها، وقتها سنحقق نتائج مميزة في المونديال".

وشدد "اللي يخاف يروح ولو دافعنا هنروح".

وأكمل "كلما تذاع مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات نشاهدها ولا نصدق ما حدث، وقتها تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وطلبت منهم عدم الخوف وقدموا شوط ثاني مميز للغاية ولكن للأسف حصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء في النهاية سجل منها هدف الفوز، ولكن الحمد لله أننا لعبنا مباراة كبيرة ضد أعظم كرة في العالم".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح إذا لعب مع منتخب مصر بالطريقة التي يلعب بها مع ليفربول لا أظن أنه سيقلل من مجهوده، وقتها سيكون كل شيء جيد بالنسبة له والمنتخب سيحقق نتائج مميزة، ولذلك أطلب منه أن يلعب مع مصر مثلما يلعب مع فريقه".