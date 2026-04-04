كيفو: لا يمكنني التحكم في مستقبل باستوني ولكن

السبت، 04 أبريل 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

أوضح كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر أنه لا يمكنه التحكم في مستقبل أليساندرو باستوني لاعب الفريق.

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية التي تربط باستوني بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل بعد الانتقادات التي تعرض لها الإيطالي.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "هل تنصح أليساندرو باستوني بمغادرة إيطاليا؟ لا يمكنني التحكم في مستقبله أو ما يرغب في القيام به، يجب أن أمنحه الهدوء والثقة كما أفعل مع الآخرين، أعلم أنه سعيد جدا في إنتر وبكونه جزءا من هذه المجموعة الرائعة".

وأضاف "باستوني يقدم دائما 100% وهذا ما يهمني، كل واحد منا مسؤول عن القرارات التي يتخذها، طالما هو هنا، سيقدّم أكثر من 100% من أجلنا، سواء بقي لشهرين أو لعامين، لا يمكنني التأثير على اختياراته، سأكون سعيدًا إذا استمر".

وأتم "أثبت في السنوات الأخيرة أنه يعرف كيف يتخذ القرارات الصحيحة، وبغض النظر عما سيفعله، سيظل عالم كرة القدم يستمتع بلاعب عالي الجودة".

وتعرض باستوني للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، أولها بعد ادعاء سقوطه أمام يوفنتوس مما كلف البيانكونيري اللعب بـ 10 لاعبين بعد طرد بيير كالولو وفوز النيراتزوري.

وتم الهجوم كثيرا على باستوني حتى وصل الأمر إلى أن جمهور ليتشي في مباراة الفريق بإطلاق صافرات الاستهجان عليه.

وطرد باستوني أمام البوسنة والهرسك في المباراة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم وخسرت إيطاليا بركلات الترجيح ولم تتأهل إلى البطولة للمرة الثالثة تواليا.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه روما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

ويتصدر إنتر البطولة برصيد 69 نقطة، بينما يأتي روما في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

