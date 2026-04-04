كرة طائرة – الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على الزهور
السبت، 04 أبريل 2026 - 18:43
كتب : FilGoal
تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزهور 3-0.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح الأهلي كالآتي 25-13، 25-23، و25-18.
وبذلك سيلعب الأهلي في نصف النهائي ضد الفائز من مباراة الجزيرة مع وادي دجلة.
وتقام مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى يومي 9 و10 أبريل الجاري.
ويلعب في باقي مباريات ربع النهائي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسموحة ضد بتروجت.
