كرة طائرة – الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على الزهور

السبت، 04 أبريل 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة رجال

تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزهور 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح الأهلي كالآتي 25-13، 25-23، و25-18.

وبذلك سيلعب الأهلي في نصف النهائي ضد الفائز من مباراة الجزيرة مع وادي دجلة.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة حسن مصطفى يومي 9 و10 أبريل الجاري.

ويلعب في باقي مباريات ربع النهائي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسموحة ضد بتروجت.

